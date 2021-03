Virtuálny šport: ako sa nezblázniť v čase pandémie a pomáhať

Už rok pandémia Covid-19 drví ekonomiku, zdravotný i sociálny systém, útočí na fyzické i psychické zdravie. Každý deň sa tu odohrávajú milióny ľudských príbehov – poznaných i utajených.

Neexistuje univerzálny recept na zvládanie doby temna, ale mám za to, že dôležite je udržať si životnú energiu, rozbiť monotónnosť ubiehajúcich dní a nachádzať vnútorné motivácie pre pokračovanie cesty.

O športe sa väčšinou píše v súvislosti so špičkovými výkonmi na vrcholných podujatiach či prebiehajúcimi profesionálnymi súťažami, šport však môže mať aj rozmer sebazáchovný a charitatívny.

Pandémia Covid-19 zastavila rekreačný a výkonnostný šport odohrávajúci sa počas víkendov na bežeckých dráhach, dedinských cestách či lesných chodníčkoch, zakázala stretávanie sa víkendových nomádov putujúcich za športovým výkonom i zážitkom, skončil čas vášnivých debát pri pive, kofole, párkoch či guľáši.

Po počiatočnom šoku sa začal rozvíjať koncept virtuálnych behov – súťažných i nesúťažných, v mnohých prípadoch spojených aj s charitatívnou pomocou. Ich podstata je buď v prijatí výzvy a odbehnutí trasy alebo – pri virtuálnych súťažných pretekoch – zmeraní času prostredníctvom bežeckých hodiniek či aplikácii v mobilnom telefóne – a nahratí záznamu do systéme organizátora.

Koncept virtuálnych behov (a nielen behov) – preklenuje ubiehajúci čas v nevidenom svetle na konci tunela – a umožňuje každému z nás stanoviť si váhu jednotlivých motivácii v sebe t. j. pomer výkonu a pomoci iným.

Portál beh.sk zosmutnel

Košická komunita Active life s podtitulom „pridaj sa k nám“ sa začala formovať v roku 2014. Vznikla za účelom podpory zdravého a aktívneho štýlu života. Jej cieľom je hlavne ľudí spájať a motivovať, aby v sebe objavovali potenciál – športový i ľudský. Už v roku vzniku zorganizovali viac ako 70 akcií, ktorých sa zúčastnilo vyše 10 000 účastníkov.

V súlade s názvom organizácie aktívne zareagovali aj na nástup pandémie Covid-19 a to sériou CHARITY RUN TOUR s odkazom behaj, kráčaj a pomáhaj , ktorá pokračuje aj v tomto roku. Do športovania i pomoci sa môže zapojiť ktokoľvek bez pohľadu na miesto trvalého pobytu. Každý zapojený do charitatívneho projektu Activce life získa originálnu kovovú medailu i motivačný darček väčšinou v podobe vitamínov. Počas prvého dielu série 2021 sa podarilo vyzbierať pre Svetielko pomoci resp. Detskú onkológiu v Košiciach sumu 5 860 €.

Active life organizuje aj virtuálne tréningové behy na vytýčených trasách, ktoré sú označene bannermi organizácie. Každý behá individuálne, ale zároveň má možnosť sa porovnať s ostatnými.

Active life – pridaj sa k nám

Agentúra BE COOL, s. r. o. so sídlom v Bratislave je už etablovaným organizátorom tradičných bežeckých podujatí s masovou účasťou situovaných od Bratislavy po Tatry, od maratónu cez nočné behy až po výbeh na skokanský mostík na Štrbskom Plese.

Na pandémiu Covid – 19 organizátori zareagovali ponukou zimných a letných sérií, ako aj samostatných podujatí zameraných na konkrétnu myšlienku napr. Profesia Run – hľadanie najrýchlejšieho bežca v jednotlivých profesiách. Každé podujatie má aj charitatívny rozmer – v podobe finančnej podpory či materiálneho daru pre vopred určenú skupinu ľudí (zdravotníci, hasiči, deti z detských domov a pod.). Účastníci – bežci – získavajú virtuálny diplom a spomienkovú medailu, ktorá je im doručená poštou.

Na rozdiel od podujatí Active life ide zároveň o súťaž. Do systému sa nahráva súbor vygenerovaný bežeckou aplikáciou a následne vznikajú výsledkové listiny.

Facebook Bratislava Marathon

Internetová stránka agentúry BE COOL, s. r. o. a ich bežeckých podujatí

Zo zimnej série

Projekt VIRTUAL CHALLENGE vychádza z filozofického konceptu, že šport by nemal byť len o prekonávaní druhých, ale najmä o prekonávaní samého seba. Organizátori komunikujú: „Cieľom projektu je rozhýbať celé Slovensko (ale aj Česko) – bez ohľadu na to, či ste aktívny športovec, ktorý pravidelne navštevuje podujatia, alebo športujete len pre dobrý pocit. Našou cieľovkou sú dokonca aj ľudia, ktorí sa ešte len odhodlávajú k športu, no nevedia ako začať. Stačí si vybrať z našej ponuky výziev ten šport, ktorý vám najviac vyhovuje, zvoľte si obťažnosť a môže sa ísť na to – bez nátlaku, bez porovnávania, bez vopred stanovenej trasy. Tempo a výkon závisí len od vašich možností, no isté je však to, že vás vždy odmeníme krásnou medailou!

Verejnosti ponúkajú výzvy z oblasti behu, cyklistiky, inline, lyžovania, plávania, turistiky i severskej chôdze a kým jej účastník získava po splnení cieľa medailu, tak Slovenský paralympijský výbor si pripíše jedno euro pomoci. Do projektu sa zatiaľ zapojilo 666 osôb zo Slovenska i ČR, ktorí splnili už viac ako 1 000 výziev.

Internetová stránka VIRTUAL CHALLENGE

Časť výziev VIRTUAL CHALLENGE

Aj projekt VIRTUAL CHAMPIONSHIP pracuje s konceptom zaregistruj sa – splň výzvu – odmena na oboch stranách. Koncept pomáha jednotlivcom napr. 31-ročnej Veronike postihnutej detskou mozgovou obrnou. Aktuálne projekt ponúka 15 výziev.

Internetová stránka VIRTUAL CHAMPIONSHIP

Okrem spomenutých projektov existuje v SR i ČR veľké množstvo iných, ktorých cieľom je Vás rozhýbať napr. VirtualRun.sk, Virtuální běh, Spoznaj Trebišov behom, Run Tour, Night Run, Běhej lesy, We Run Virtual, aktivity pod Marathon BB Tour či Prešov Half Marathon.

Najdôležitejšie je však to, akým spôsobom sa budete práve Vy pozerať na prebiehajúcu krízu, lebo aj tento temný plynúci čas Vám odkrajuje z neopakovateľného života.