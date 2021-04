Čo nového u mladých reportérov?

Aj počas pandemickej krízy, v uzatvorenej spoločnosti, je možné kráčať životom i krajinou s otvorenými očami a prinášať svedectvá.

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) je vzdelávací program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental education - FEE), určený mladým ľuďom vo veku 11-25 rokov.

Slovensko je do programu zapojené od roku 2009 a už od prvých rokov dosahuje v programe mimoriadne výsledky. V súťaži mladých reportérov z krajín zapojených do programu slovenskí reportéri pravidelne získavajú tie najvyššie ocenenia, v rolu 2019 získali päť prvých a jedno druhé miesto v konkurencii 40 krajín z celého sveta.

Národným koordinátorom projektu je Centrum environmentálnych aktivít – Trenčín.

Manuál 21 – učíme pre 21. storočie

Manuál 21 je nová vzdelávacia platforma, ktorá obsahuje päť tematických modulov s videami od Mateja Majerského a 32 aktivitami od tímu Richard Medal, Zuzana Vakošová (Zero Waste Trenčín) a Klaudia Medalová, z toho je 6 aktivít v online verzii, vhodných aj na dištančné vzdelávanie.

Príručka mladých reportérov: Ako na reportážny článok

Aké základné znaky má rozšírená správa či reportáž, ako si poradiť s hoaxmi a dezinformáciami, ale aj to, čo znamená pojem Solutions Journalism. To všetko a ešte viac sa dozviete na viac ako 30 stranách v našej novej príručke pre Mladých reportérov.

Manuál AKO NA REPORTÁŽNY ČLÁNOK vás prevedie celým procesom tvorby novinárskeho prejavu. Začína jednoduchou teóriou o spravodajstve a publicistike. Vymedzuje ich základné žánre a tiež opisuje viaceré prístupy k tvorbe a vyskladaniu textu.

YRE metodika spája prvky lokálnej, konštruktívnej, občianskej žurnalistiky, preto je dôležité, aby sa každý pedagóg aj Mladý reportér s ňou oboznámil. Autorka Adriána Henčeková v príručke zúročila svoje bohaté osemročné skúsenosti s prácou v programe.

Ako na reportážnu fotografiu

Ako na reportážne video

Výzva OPEN III – vzdelávame pre menej odpadu

Novinkou v programe od roku 2020 je organizovanie otvorených výziev, do ktorých sa môžu zapojiť aj školy či tímy mimo programu YRE. Do výzvy sa zapojilo osem škôl z celého Slovenska. Skúmajú rôzne odpadové témy (anketa, webináre) a šíria povedomie pre správne triedenie a minimalizáciu odpadu vo svojom okolí. Okrem odborného vhľadu do problematiky si tímy zlepšujú zručnosti v oblasti žurnalistickej tvorby a komunikácie na sociálnych sieťach. Finálnym produktom výzvy bude vytvorenie osvetových videí (jún 21). CEA výzvu realizuje v spolupráci s ENVI-PAK.

Bioodpad – odpad s veľkým potenciálom

Problematické odpady – kam s nimi

Spravodlivosť v platbe za odpad

Vytriedená pravda