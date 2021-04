Podtatranská krajina sa stáva rajom autičkárov

Pandemická kríza iba umocňuje to čo je v každom z nás – to dobré aj to zlé – a ani núdzový nezabránil niektorým jedincom internalizovať vlastné zisky a externalizovať spoločenské náklady.

Databáza TrashOut je každodennou správou o stave štátu v početných každodenných hláseniach nelegálne uložených odpadov v objeme od pár tašiek po kubíky nákladných áut. Páchateľ neznámy, spoluobčania so zamknutými ústami, samosprávy nečinné, polícia v povinnej jazde.

V podtatranskej krajine – v malebnej atmosfére potokov, lúk, remízok i lesíkov – i v samotnom prostredí parku, ktorý nazývame národný, už roky šarapatia – napriek operatíve policajných zložiek – autičkári. A smejú sa.

Nezhodnotiteľné plasty, staré sedačky, nevyužiteľné súčiastky - napriek peknému textu v § 60 až 68 zákona o odpadoch – končia nielen v zabudnutých kútoch priemyselných areálov, ale aj v raji medveďov, diviakov, srncov, líšok priamo na turistických trasách a chodníkoch.

A spoločnosť naďalej vajatá.

K. ú. Jamník:

K. ú. Jakubovany:

K. ú. Liptovský Mikuláš: