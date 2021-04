Trička, ktoré sadia stromy

V uplynulých dňoch bola odštartovaná kampaň, ktorej cieľom je podpora návratu funkčnej zelene do sídel i otvorenej krajiny.

Spoločnosť Pilsner Urguell - v spolupráci s dizajnérmi Patrikom Antczakom a Simonou Machalovou -pripravila unikátny merch: tričká vyrobené udržateľným spôsobom z organickej bavlny v limitovanej edícii 530 kusov (100 t nevytvoreného odpadu = váha 530 jeleňov). Z výnosu ich predaja podporí Nadácia Ekopolis, počas jesene 2021, výsadbu stromov dobrovoľníkmi a miestnymi komunitami, a to prostredníctvom prijímateľov podpory: Občianskeho združenia Zelený plán, Obce Zborov a Občianskeho združenia TATRY.

Ako sa vyjadrila Nadácia Ekopolis: „Hlavným cieľom partnerstiev pre výsadbu stromov je podpora návratu funkčnej zelene do sídel a otvorenej krajiny, tam kde je to potrebné, teda najmä v lokalitách, kde zelená infraštruktúra chýba alebo je narušená. Dôležitou súčasťou projektu je zapojenie ľudí do plánovania, výsadby aj starostlivosti o stromy. Strom je symbolom spolupatričnosti medzi ľuďmi a prírodou. Zároveň výsadba stromov je konkrétnym a užitočným opatrením, ako urobiť krajinu krajšou, pestrejšou a odolnejšou voči dôsledkom zmeny klímy. Každý strom dokáže z atmosféry pohlcovať uhlík a zároveň zadržiavať vodu.“

Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) v spolupráci s OZ LIPA – Liptovskí aktivisti využije podporu na pokračujúcu výsadbu drevín v rámci projektu Liptovské stromoradia, ktorého viacročným cieľom je vyhľadávanie zaujímavých miest v extravilánoch a intravilánoch Liptova vhodných pre realizáciu zelených opatrení, a to v spolupráci so samosprávami, poľnohospodárskymi družstvami a ďalšími „krajinotvornými“ subjektami.

Aktuálne sme v realizačnej fáze výsadieb v lokalitách situovaných v k. ú. obcí Smrečany, Jamník a Liptovský Mikuláš. V rámci podpory Pilsner Urguell sa na pretrase lokality v k. ú. Jakubovian, Liptovského Jána resp. Liptovského Ondreja.

V obci Jakubovany by išlo o revitalizáciu okolia prístupovej cesty i samotného cintorína v osade Hôra, ktorá sa v písomných záznamoch prvýkrát spomína v r. 1549, k Jakubovanom bola pričlenená v r. 1924.

