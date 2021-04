Pred Dňom Zeme je čas na zrkadlo

Iba zdola môžeme zvrátiť stav štátu, ktorého podobu formujú populistické volebné programy politických strán, stohy nevykonateľných zákonov, plamenné výzvy na sociálnych sieťach a nič neriešiace petície.

O dvadsaťštyri hodín početné politické strany vydajú stranícke zdravice, redaktori médií - niekde na ceste medzi snemom stomatológov a výročím futbalu v akejsi bohom zabudnutej obci - vyprodukujú anketu o vzťahu občanov k tomuto sviatku, mimovládni stakeholderi zvýraznia pár kľúčových tém, otvorené školy rozvešajú po plotoch naivné kresbičky generácie poznačenej pandémiou, možno aj prezidentka niečo zanôti na nekonfliktnú a tak trochu už odovzdanú nôtu. A nezmení sa nič ...

Politické strany budú naďalej šliapať po vlastných politických programoch, lebo na zelené opatrenia a skutočnú zmenu nie je aktuálne vhodná doba a ani finančné zdroje. Média budú kĺzať po povrchu, laku každej zelenej témy, lebo investigatívni žurnalisti - najmä lokálni - sa stali vymierajúcim druhom. Stakeholderi z bratislavských mimovládnych kancelárií - rátajúci viac mediálne výstupy a politické stretnutia než dosiahnuté výsledky – zapadnú do každodennej rutiny. Školy, ktorým je zaťažko principiálne triediť odpad a akceptovať vzrastlú zeleň na vlastnom pozemku, sa po pás zaboria do formálnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. A pani prezidentka sa pohrúži do textu ďalšej zdravice ...

Mnohí teatrálne zhasínajú svetlá, podpisujú petície a výzvy, zvestujú rozhorčenie nad stavom sveta, štátu či obce v početných statusoch na sociálnych sieťach a majú pritom pocit, že niečo robia či urobili pre ochranu životného prostredia. Ich omyl je hlboký ako vody Bajkalského jazera. Masové hranie sa s vypínačom môže naštartovať black out, petície končia ako politikmi zneuctené postoje ľudí na podlahe parlamentu či v zásuvkách radníc, sociálne siete sa stali najväčším smetiskom ľudských frustrácii.

Iba v malom osobnom svete, s pár priateľmi a spolupracovníkmi, bez zúfalej a frustrujúcej ambície zmeniť Svet – od záchrany Amazónie až po boj s palmovým olejom, môžeme niesť fakľu Zmeny, ktorá osvetlí a inšpiruje.

Môžeme ohlásiť „čiernu skládku“, nelegálny výrub, znečisťovanie miestneho potoka - osobne či sprostredkovane prostredníctvom organizácie zameranej na ochranu životného prostredia, každý mesiac zorganizovať brigádu a vyčistiť parčík, lesík pri rieke či kilometre jej brehov, zasadiť niekoľko vzrastlých stromov, udržiavať studničku, sledovať úradnú tabuľu obce i Enviroportál, zúčastniť sa konaní a napísať názor na to i hento, fotografovať a písať o lokálnych témach týkajúcich sa životného prostredia, inšpirovať školy k lokálnemu aktivizmu a dobrovoľníctvu, v prípade totálneho nedostatku času pravidelne finančne podporovať organizácie, ktoré každý deň vkladajú ruku do ohňa.

„Lepšie je zapáliť čo len malú sviečku, ako preklínať tmu“ prehlásil pred viac ako dvoma tisícročiami človek múdrejší než som ja. V tom posolstve sa ukrýva vedomosť o tom, že rovnako ako každá mozaika sa skladá z nespočetného množstva malých kamienkov, tak každá skutočná a trvalá Zmena je postavená na početnosti jej nositeľov. Pár tisíc ochrancov prírody nemôže spasiť krajinu pred náporom požívačnosti a ľahostajnosti päť miliónového národa.