Active life: SOS prírode

Tip na víkend: zapojte sa do projektu - vhodného aj pre rodiny s deťmi či vášnivých športovcov - na pomoc prírode.

Active life – partia športovcov z Košíc a okolia – pripravila od roku 2014 množstvo verejných športových a komunitných podujatí, v mnohých prípadoch aj s charitatívnym podtónom.

Od začiatku pandémie Covid-19 motivuje bežcov nielen prípravou trás pre virtuálne tréningy, ale aj v tomto roku prebieha dobročinná séria CHARITY RUN TOUR. V zatiaľ realizovaných dvoch dieloch zameraných na podporu detskej onkológie v Košiciach (CHARITY RUN WEEK) a na operáciu Majka Leška (ART RUN) sa podarilo vyzbierať vyše 9 000 eur.

V mesiaci lesov pripravila organizácia projekt SOS PRÍRODE, zameraný aj na rodiny s deťmi, ktorého cieľom je vyčistiť turistické a bežecké trasy, brehy potokov a riek, lokálne lesíky, v rámci rodinných a priateľských „bublín“, od všade sa povaľujúcich odpadkov. Aktivita má priniesť aj zamyslenie sa nad samotnou produkciou odpadov.

Do projektu je možné sa zaregistrovať TU.

Okrem super pocitu z toho, že si pomohol prírode, ti v priebehu mája príde aj pamätná kovová medaila, Active life nálepka a zľavový kupón do EXIsportu! Nejde o to, koľko odpadu vyzbieraš, ale o to, že pridáš ruku k dielu. Určite tým motivuješ aj svoje okolie. Už nás je 200 ...

Pamätná medaila SOS PRÍRODE (Zdroj: Active life)

Propagačný plagát SOS PRÍRODE (Zdroj: Active life)

Vášniví bežci môžu čistenie prírody realizovať aj ako pllogging run, čo je spojené s množstvom zmien smeru, rýchlosti i drepmi. Tréningový efekt zaručený!

Plogging vznikol v roku 2016 vo Švédsku. Názov je kombináciou anglického slova jogging, teda beh, a plocka upp, čo vo švédčine znamená zdvihnúť. Novú bežeckú disciplínu vymyslel švédsky environmentalista Erik Ahlström. Táto aktivita je vo svete trendom už niekoľko rokov.

video //www.youtube.com/embed/cs5_VMOcpjk

video //www.youtube.com/embed/v0c8xMAd3eA

video //www.youtube.com/embed/kXWFATvYKfM