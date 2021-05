STOP Hollého návrhu stavebných zákonov

Po Únii miest Slovenska, Združení miest a obcí Slovenska odmieta navrhovanú stavebnú legislatívu – šitú na mieru developerom – aj občianska spoločnosť.

Zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe sú aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Tieto zásadné zákony vo svojich terajších návrhoch z dielne SME rodina prinášajú pre budúcnosť neakceptovateľné, až devastačné postupy a procesy. Procesy z ktorých je vylúčená verejnosť, občan, samospráva. Neakceptovateľné, udržateľnému rozvoju nie len odporujúce, ale najmä zamedzujúce znenia zákonov je potrebné a možné TERAZ pripomienkovať napr. podporou hromadnej pripomienky z dielne VIA IURIS, a to do 26. mája.

Nie je mysliteľným, aby Vám ktokoľvek – na základe Hollého legislatívy – nakreslil do parku výškovú budovu, na mieste detského ihriska vybudoval benzínovú pumpu a pod. Áno, aj súčasné samosprávy stoja za „dielami“ s ktorými nesúhlasili občania, zničili verejnú zeleň, ale návrh z dielne Sme rodina prelamuje ďalšie bariéry, je bez vízie a chápania širších spoločenských súvislostí.

