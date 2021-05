Fotoreportáž: Devastácia VN Liptovská Mara nezastavená!

Úrady namiesto odstraňovania nelegálnych stavieb a principiálnej ochrany fragmentov brehových porastov naďalej nevidia svojvoľné úpravy terénu, nelegálne výruby drevín či pribúdajúce stavby.

VN Liptovská Mara kráča cestou Demänovskej doliny. Pod kuratelou štátu a jej inštitúcii sa z vane formalizmu vylieva arogancia najhrubšieho zrna. Priamo pred očami zdesených rybárov, otužilcov i náhodných turistov naďalej mizne les, ktorý predchádzajúce generácie vysadili a nazvali ochranným, v rozpore so zákonom o vodách sa upravuje breh vodného diela a naváža sa tu rôznorodý materiál, cez starý opustený cintorín sa vinie čerstvá ryha kanalizácie a stavby, ktoré časom s vysokou pravdepodobnosťou nazveme čiernymi, pribúdajú ako jarné kvietky v lesnom poraste. A je počuť ticho.

Mlčia obce, stavebné úrady, vrátane toho spoločného liptovskomikulášskeho, mlčí správca vodného diela i štátni ochranári, lebo spravodlivosť i Ministerstvo životného prostredia SR sú ďaleko. Sme štátom bez práva.

VN Liptovská Mara kráča cestou Demänovskej doliny. K spútaniu vodného oka severného Slovenska do obručí stavieb či gýčových atrakcií, k zneucteniu práce dedov uhneteným pod dirigentskou taktovkou vodohospodárskych inžinierov. Dielo, ktorého prvotnou úlohou bolo a je regulovať prietok Váhu a chrániť majetok i životy občanov v jeho povodí, trhajú neviditeľní psy ako scudzenú korisť. Lebo to ticho, to mlčanie ľudí, ktorých platíš daňami aj Ty čitateľ tohto článku, sa stalo štátnou doktrínou tolerovania i postupnej legalizácie akéhokoľvek svinstva.

VN Liptovská Mara kráča cestou Demänovskej doliny. S malým rozdielom. Kým na brehoch Mary sa ešte mlčí, tak v kolektívne znásilnenej doline krvácajúcej nezhojiteľnými ranami už kričí petícia posolstvo, že sme to posrali. Princípy ochrany a tvorby životného prostredia rozdriapané na franforce, zmysel pre udržateľnosť a mieru či mierku nakazený pandémiou chamtivosti, úradníci ako tiene developerov a spiaca štátna ochrana čakajúca na oslobodzujúci bozk princa.

Slová vraj majú moc. Vraj dokážu zvrátiť chod dejín i povzbudiť zdecimované a vystrašené armády pred rozhodujúcou bitkou. Slová vraj liečia i vyprevádzajú na cesty z ktorých niet návratu. Znejú v hlavách adresátov ako zdrvujúce a nezmazateľné proroctvá či kliatby, nesú sa povetrím z ampliónov k tisícom odhodlaných poslucháčov, posúvajú sa ako motáky z rúk do rúk väzenskými dvormi, kričia vytesané v múroch stáročných stavieb i krvou skropených gulagov. A občas dochádzajú ...

K VN Liptovská Mara, nemému to oku Liptova, hladine bez hovoriacich úst, Avataru bez bojovníkov, som ich napísal desiatky tisíc smerovaných k slovenským úradom i Vám čitateľom:

Výsledkom tohto trojročného úsilia bolo pridelené číslo v došlej pošte, niekoľko formálnych úradníckych listov či rozsiahla diskusia o tom kto, kedy, ako a prečo mal urobiť.

Hľadal som právny štát, hodnotové ukotvenie kresťanského národa, masovú občiansku angažovanosť a podporu. A našiel som Cílkove: Krajina je obrazom ľudí, ktorí ju obývajú.

R.I.P. Liptovská Mara. Bolo mi cťou ...

Máj 2021, 21. Týždeň (Foto: OZ LIPA – Liptovskí aktivisti):