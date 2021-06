Podpíš petíciu, osloboď národné parky!

Ročne sa na Slovensku vyrúbu lesy o rozlohe jedného okresu. Za posledných 15 rokov takto zmizli lesy s rozlohou celých Tatier.

Za posledných 30 rokov namiesto ochrany nášho najcennejšieho prírodného dedičstva vidíme v národných parkoch každý deň ťažbu dreva, novú výstavbu a ničenie prírody. Miznú nádherné staré lesy, pribúdajú hotely a apartmány. Vzácne druhy ako tetrov hlucháň sa dostali na pokraj vyhynutia. Vyhlásili sme boj proti strate biodiverzity, no ničíme si naše najvzácnejšie územia.

Pre zastavenie negatívneho vývoja vyzývame premiéra SR, ministra životného prostredia, ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, poslankyne a poslancov Národnej rady SR k prijatiu systémových krokov, ktoré povedú k lepšej ochrane prírody na Slovensku a vytvoreniu skutočných národných parkov.

1. Žiadame, aby pozemky v národných parkoch vo vlastníctve štátu spravovali samotné národné parky.

2. Žiadame, aby štát uskutočnil zonáciu národných parkov do roku 2024, tak, ako sa k tomu zaviazal v Envirostratégii 2030, zákone o ochrane prírody a krajiny a v ďalších vládnych dokumentoch.

3. Žiadame uskutočniť komplexnú reformu ochrany prírody na Slovensku.

video //www.youtube.com/embed/d5fU8hf9D2w

- V národných parkoch sa na Slovensku ťaží dvakrát viac dreva ako mimo nich.

- Len 20% územia slovenských národných parkov je prísne chránených, t.j. v najvyššom, 5. stupni ochrany. No dokonca aj v ňom sa dávajú výnimky na tažbu. V skutočnom národnom parku podľa medzinárodného štandardu Svetového zväzu pre ochranu prírody IUCN by malo byť z dlhodobého hľadiska prísne chránených 75% rozlohy národného parku. V tomto území by sa vôbec nemalo zasahovať, stavať ani poľovať.

- Len vo Vysokých Tatrách bolo od r. 2004 vyťažených vyše 3,5 mil. stromov alebo viac ako 100 000 kamiónov dreva.

- Objem ťažby dreva na Slovensku vzrástol oproti r. 1990 o 73 percent. Na Slovensku sa ročne vyťaží v prepočte 300 000 kamiónov dreva.

- V národných parkoch sme medzi rokmi 2000 – 2016 prišli o 12,2 percenta lesov. Dokonca k úbytku došlo aj v 5. stupni ochrany napriek deklarovanej bezzásahovosti v priemere o 5,5 percenta lesa.

- Populácia hlucháňa hôrneho, kedysi bežného obyvateľa našich národných parkov, od roku 2004 klesla na polovicu a dnes mu reálne hrozí vyhynutie. Jednotlivé populácie sú v dôsledku úbytku lesov od seba často odrezané a tým dochádza k ich genetickej degradácii.

- V 70. rokoch na Slovensku žilo približne 3 500 hlucháňov na ploche 175 000 hektárov. Populácia hlucháňa hôrneho dnes predstavuje menej ako 1 000 jedincov, pričom plocha výskytu hlucháňa sa znížila na 40 000 hektárov a stále sa zmenšuje.

- Len v Nízkych Tatrách bolo od roku 2007 vyťažených viac ako 6 700 hektárov horských smrekových lesov s výskytom hlucháňa. Približne na päťtisíc hektároch boli použité insekticídy na usmrcovanie hmyzu, a topočas reprodukčného obdobia, keď je prežitie kuriatok hlucháňa plne závislé od hmyzej potravy.

Foto: Rudolf Pado

Ako môžeš pomôcť národným parkom TY?

- Pošli email minimálne 20 ľuďom, ktorí petíciu určite podpíšu!

- Prepošli petíciu rodine a priateľom!

- Prepošli petíciu kolegyniam a kolegom vo firme!

- Zdieľaj kampaňové video (https://www.youtube.com/watch?v=d5fU8hf9D2w).

Foto: Rudolf Pado

PETÍCIA TU