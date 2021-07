Za koho kope ministerstvo životného prostredia?

Obraz ministerstva formujú reálne skúseností obyvateľov Slovenska s riešením jednotlivých problémov a káuz, nie početnosť mediálnych výstupov ministra a jeho tímu.

Dňa 9.6.2021 po nespočetných listoch, článkoch a otázkach verejnosti na zákonnosť rozhodnutia ohľadom prieskumného geotermálneho vrtu v 3. stupni ochrany, v intraviláne Tatranskej Lomnice, zverejnilo ministerstvo tlačovú správu s tým, že zákonnosť rozhodnutí preskúma, citujem: „Rozhodnutia Okresného úradu Poprad a Okresného úradu Prešov, v zmysle ktorých sa geotermálny vrt v Tatranskej Lomnici nemá posudzovať v procese EIA – teda posudzovanie vplyvov na životné prostredie - vzbudili obavy širokej verejnosti. Minister životného prostredia Ján Budaj dal preto pokyn na preskúmanie zákonnosti oboch rozhodnutí v mimo odvolacom konaní. V prípade, ak Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) zistí porušenie zákona, môže nariadiť zrušenie týchto rozhodnutí , alebo uložiť povinnosť dôkladne preskúmať navrhovanú činnosť v riadnom procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.“

Namiesto preskúmania a stopnutia platnosti rozhodnutia však tento ústredný orgán štátnej správy potichu vydal rozhodnutie o predĺžení doby platnosti prieskumného územia. Realizácii vrtu tak momentálne bránia len podané žaloby účastníkov konania.

Zdroj: Facebook Slovenský ochranársky zväz

Od nástupu novej vlády verejnosť i účastníci konania dávali tento zámer ministerstvu do pozornosti, no to sa „tvárilo“, že o ničom netuší. Namiesto razantného konania sme boli svedkami vajatania či nekonkrétnych sľubov.

Od novembra 2020 občania SR zasielali ministerstvu listy s principiálnou otázkou: či vôbec prieskumné územie je platné a či náhodou nemalo byť podľa zákona ešte v roku 2019 zrušené? Verejnosť, účastníci konania i právnici mali za to, že sa tak stať malo. Na odpoveď k podnetu na zrušenie prieskumného územia si ministerstvo "vyžiadalo" 7 mesiacov. A výsledkom je fakt, že namiesto očakávaného zrušenia sa obyvatelia dočkali predlženia doby jeho platnosti.

Ide o ďalší prípad – po dlhodobom neriešení situácie na VN Liptovská Mara či neschopnosti štátu zodpovedať na otázku, ako dopadla kontrola nakladania o odpadom z plošného testovania obyvateľov na Covid-19 – zahmlievania reality.

Tlačový odbor ministerstva si zrejme myslí, že mediálny obraz kvality práce ministerstva životného prostredia je determinovaný počtom tlačových konferencií či vystúpení ministra Budaja a nie reálnymi skúsenosťami obyvateľov Slovenska s prístupom tohto úradu k jednotlivým problémom a kauzám v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.