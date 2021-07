Štát bez autority. V Liptove nevie odstrániť ani plot

Namiesto striktného každodenného výkladu zákonov a neodkladného vymáhania konania v súlade s právnymi predpismi tu máme systém vleklých sporov ovplyvnených byrokratickým právnym systémom, obštrukciami a známosťami.

Výrez zo stanoviska SVP, š. p. z dňa 20.01.2020 k odvolaniu stavebníka

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), š. p. vydal v minulosti stanovisko k projektovej dokumentácii výstavby rodinného domu z garážou v k. ú. obce Uhorská Ves v ktorom uviedol, že v prípade oplotenia pozemku je nutné dodržať ochranné pásmo – 10 m od päty hrádze, v súlade so STN 75 2102, ktoré bolo určené už pred nadobudnutím vlastníckeho práva k predmetnému pozemku.

Napriek tomu stavebník nerešpektoval existujúci stav, svojvoľne, v rozpore s právnymi predpismi, umiestnil mobilné oplotenie nielen na pobrežnom pozemku v ochrannom pásme, ale aj na samotnej ochrannej hrádzi, ku ktorej nemá vlastnícke právo.

Ochranné pásmo vodného toku nie je legislatívne definované. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách používa v podobnej súvislosti pojem „pobrežné pozemky“. V §49 sa uvádza, že správca vodného toku môže pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary, pri drobnom vodnom toku do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Pobrežné pozemky by mali zostať voľné, nezastavané, pre bezproblémový prístup pre výkon správy, zabezpečovacích prác počas povodne a pod. Správca toku je tiež oprávnený vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie nehnuteľnosti, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov. Zoznam vodohospodársky významných vodných tokov je uvedený vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 211/2005 Z. z. Povinnosti vlastníkov pobrežných pozemkov sú uvedené v § 50 Zákona o vodách.

K tomu je potrebné uviesť, že občania majú právo využívať systém opevnení brehov na voľný nemotorový pohyb a prístupnosť pobrežných pozemkov je nevyhnutná aj z hľadiska akútnej protipovodňovej ochrany.

Zákon o vodách (§ 50)

Od roku 2019 do dnešných dní nebola nelegálna stavba odstránená a štát si v tak banálnej záležitosti nevie presadiť dosiahnutie zákonného stavu. A v tomto konštatovaní sa skrýva aj odpoveď na otázku prečo tak márne čakáme na celkovú spoločenskú očistu a politikmi verbálne propagované padni komu padni.

